Le Rwanda dénonce les allégations dangereuses du rapport de l'ONU sur la RDC

Le 22 juin 2023, le gouvernement rwandais a publié une déclaration officielle parvenue à Alwihda Info, en réponse au rapport final du Groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo (RDC). La déclaration souligne les préoccupations du Rwanda concernant la grave menace posée par la milice génocidaire FLDR, soutenue par Kinshasa, ainsi que les distorsions et les lacunes du rapport de l'ONU.



Selon le rapport, la milice FLDR constitue une menace sérieuse pour la sécurité du Rwanda, et le gouvernement de la RDC lui apporte un soutien financier, politique et militaire. Le rapport indique également que les forces armées congolaises (FARDC), avec la participation des FDLR et d'autres groupes armés, ont violé à plusieurs reprises le territoire rwandais au cours de l'année écoulée.



Cependant, la déclaration rwandaise remet en question les preuves utilisées dans le rapport, les qualifiant d'invérifiables et provenant de sources peu crédibles. Le gouvernement rwandais souligne que les réponses du Rwanda aux accusations portées contre sa propre force de défense ne sont pas incluses dans le rapport. De plus, les sources utilisées par le groupe d'experts sont principalement issues du gouvernement de la RDC, d'anciens combattants, de militants de la société civile congolaise connus pour leur hostilité envers le Rwanda, ainsi que de membres de groupes armés illégaux, dont les éléments de la coalition "Wazalendo" alliée aux FARDC.



La déclaration du Rwanda déplore également l'ignorance du rapport quant aux efforts de paix en cours, soutenus par des acteurs régionaux avec le soutien des Nations Unies. Elle souligne le sabotage documenté mené par la RDC pour faire échouer les processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que les multiples violations de l'intégrité territoriale du Rwanda et la guerre ouverte menée par la RDC.



En outre, le gouvernement rwandais critique le rapport pour minimiser la menace d'un nettoyage ethnique visant les communautés tutsies congolaises. Il dénonce le fait que le rapport accuse les communautés ciblées d'être à l'origine de leurs propres souffrances, allant à l'encontre des rapports des Nations Unies et d'autres organisations. Le Rwanda souligne également que les témoignages de milliers de réfugiés congolais, contraints de fuir vers des pays de la région, y compris le Rwanda, sont ignorés.



La déclaration regrette en outre que le rapport ne fasse pas mention des avertissements émis par le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide concernant les meurtres de Tutsi en RDC, soulignant le risque d'un génocide si des mesures de protection ne sont pas prises pour les communautés ciblées.



Dans le but de garantir la sécurité totale du territoire et du peuple rwandais, la déclaration annonce que le Rwanda maintiendra des mécanismes défensifs et préventifs renforcés pour contrer toute violation de son espace aérien et de ses frontières, ainsi que pour faire face à toute incursion transfrontalière d'un groupe armé.



Le Rwanda réaffirme son engagement à travailler au sein des mécanismes régionaux, en particulier les processus de Nairobi et de Luanda, afin de contribuer à la stabilité dans la région des Grands Lacs.