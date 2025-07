Le Sénégal signe les Accords Artemis et rejoint la coalition mondiale pour l'exploration pacifique de l’espace

Cet acte symbolise une nouvelle étape dans la coopération dynamique entre les États-Unis et le Sénégal, partenaires depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1960. Washington s’est félicité de ce renforcement du partenariat bilatéral, qui devrait permettre au Sénégal de développer ses capacités spatiales, d’encourager l’innovation technologique et de promouvoir la prospérité économique.







En rejoignant les Accords Artemis, le Sénégal s’associe à un nombre croissant de pays africains et d'autres nations du monde partageant une vision commune de l’exploration spatiale fondée sur la paix, la transparence, la coopération et le développement durable.







Lancée en 2020 par les États-Unis et sept autres nations, cette initiative vise à établir un cadre de principes concrets pour guider les activités civiles dans l’espace. Parmi les 56 pays signataires figurent notamment le Nigeria, le Rwanda, le Japon, la France, l’Inde, le Canada, l’Argentine, la République de Corée, les Émirats arabes unis ou encore le Royaume-Uni.







Le Département d’État américain et la NASA sont conjointement chargés de promouvoir et de mettre en œuvre les principes des Accords à l’échelle internationale.







Avec cette signature, le Sénégal marque son entrée dans le cercle restreint des nations aspirant à un avenir spatial inclusif, collaboratif et respectueux du droit international.