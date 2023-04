Le Sultan du Ouaddaï au Cameroun pour le 75ème anniversaire de règne du Sultan de Goulfeye

Le Sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu à Goulfeye ce jeudi 27 avril 2023. Goulfeye est une localité située à 52 km à l'est de Kousseri, dans le département de Logone-Chari, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, pays voisin du Tchad.



La raison de sa visite est d'assister à la cérémonie du 75ème anniversaire de règne du Sultan de Goulfeye, Sa Majesté Ali Mahamat Ali DJAGARA, qui est sur le trône depuis 1947.



Sa Majesté Cherif Abdelhadi Mahadi et sa délégation ont été accueillis au Sultanat de Goulfeye par le Sultan Ali Mahamat Ali DJAGARA.



Cette invitation témoigne des bonnes relations entre le Sultanat du Ouaddaï et les autres Sultanats du Tchad et des pays étrangers. L'événement se déroulera du 27 au 29 avril 2023 en présence de plusieurs chefs traditionnels du Tchad et du Cameroun.