Le Tchad amorce une réforme majeure pour les services sociaux et le personnel

L'UNICEF, représenté par Francesca Cazzato, a évoqué les objectifs fondamentaux de l'organisation qui consistent à protéger les enfants de toutes formes de violence, en veillant à ce qu'ils aient accès à la justice et aux soins de qualité. Dans cette optique, l'UNICEF s'engage à renforcer les compétences des travailleurs sociaux, assurant ainsi un lien fort avec les ressources nationales.



La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Amina Priscille Longoh, a déclaré que cette cérémonie de lancement marquait le début d'une étape cruciale, posant les jalons pour les ambitieux programmes à venir dans son département. Elle a chaleureusement salué la forte participation à cet événement, soulignant qu'elle était une source d'encouragement supplémentaire. Amina a également affirmé que chacun, du plus bas échelon jusqu'à elle-même, est profondément investi dans les efforts du ministère.



Le ministère, bien qu'ayant subi des changements d'appellation, n'a jamais dévié de sa mission principale, qui demeure axée sur le social. Les responsabilités multiples de ce ministère ont un fil conducteur : le bien-être social. Le ministère, par le biais de cette réforme, cherche à renforcer ses capacités internes et à fournir des services de qualité.