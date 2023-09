Le Tchad assure la vice-présidence du Comité Technique Spécialisé de l’UA sur les Transports et l’Energie

Les travaux de la 4ème session du Comité Technique Spécialisé (CTS) sur les Transports, les Infrastructures Transcontinentales et Interrégionales et l’Energie (CTS-TTIIE), sur le thème « Accélérer l’infrastructure pour réaliser des aspirations de l’Agenda 2063 » organisée par l’Union Africaine se sont s’achevés ce vendredi 15 septembre 2023, à ZANZIBAR en TANZANIE. A la tête d’une délégation composée des cadres de son département et ceux du ministère de l’Energie, la Ministre des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE y a pris part. Une participation qui a porté ses fruits. Car le Tchad est élu à la 1ère vice-présidence du Comité Technique Spécialisé sur les Transports et de l’Energie, pour le compte de l’Afrique Centrale pour un mandat de deux ans. La présidence est assurée par l’Ethiopie.



La 4ème session du Comité Technique Spécialisé (CTS) sur les Transports, les Infrastructures Transcontinentales et Interrégionales et l’Energie (CTS-TTIIE), organisée par l’Union Africaine a regroupé plus de 41 ministres en charge des Transports et de l’Energie ainsi que les experts respectifs des Etats membres de l’Union Africaine, des Communautés Economiques Régionales et des Institutions Spécialisées de l’UA ainsi que les organisations internationales, les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile travaillant dans ces deux secteurs clés d’amélioration des conditions de vie.



La session a permis d’évaluer la mise en œuvre des diverses activités dans les secteurs des Transports et de l’Energie depuis la dernière session ordinaire tenue virtuellement en juin 2021, d’examiner les principales questions mondiales et continentales touchant aux transports et à l’énergie, et de convenir d’interventions spécifiques pour aller de l’avant.



La participation du Tchad à cette rencontre est primordiale. Car elle a offert une opportunité pour le pays qui est en quête des investisseurs et des partenaires pour le financement de ses projets structurants dans le domaine des Transports Terrestres et de la Sécurité Routière, notamment la construction des infrastructures ferroviaires, la modernisation du système de transport urbain dans la Capitale, l’installation des systèmes électroniques de limitation et de contrôle de vitesse ainsi que de contrôle des cargaisons quittant les ports maritimes ou secs pour le Tchad.



Le Bureau de la réunion a été constitué comme suit, conformément au règlement intérieur du CTS : Président : Éthiopie (Afrique de l'Est) ; Premier Vice-président : Tchad (Afrique centrale) ; Deuxième Vice-président : Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest) ; Troisième Vice-président : En attente (Afrique du Nord) ; Rapporteur : Lesotho (Afrique australe).