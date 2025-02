Le Tchad célèbre l'excellence : Dr Korom Acyl Dagache honoré par le ministre de la Culture

Le Dr Korom Acyl Dagache, auteur du livre "La mobilisation des recettes fiscales non pétrolières : cas du Tchad et du Cameroun", a été reçu par le ministre tchadien du Développement Touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Teguil Abakar Rozzi. Cette rencontre a été l'occasion de célébrer l'attribution au Dr Dagache du prix du meilleur livre économique de la CEMAC 2024, une distinction qui récompense l'excellence de ses travaux de recherche sur la fiscalité.



Un ouvrage au cœur des enjeux économiques du Tchad



L'ouvrage du Dr Dagache, qui a suscité un vif intérêt au sein de la communauté scientifique et politique, explore les moyens de renforcer les recettes fiscales non pétrolières au Tchad et au Cameroun. Cette thématique est d'une importance cruciale pour le développement économique de ces deux pays.



Le ministre tchadien a souligné la pertinence de ces travaux dans le contexte actuel et a félicité l'auteur pour sa contribution à la réflexion sur les enjeux économiques du pays. Il a également rappelé l'importance de promouvoir l'excellence et de soutenir les jeunes talents.