Le Tchad célèbre la journée internationale de la Francophonie

La Francophonie célèbre ce dimanche 20 Mars 2022 sa journée internationale. Cette journée a été instaurée à la suite de la création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), le 20 mars 1970. Elle est l’ancêtre de l’organisation communautaire et de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).



Pour honorer cette journée, la Francophonie célèbre chaque année cette journée autour d’un thème spécifique. Le thème de cette édition 2022 proposé par Mme Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’OIF est « la Francophonie de l’avenir ». Elle est structurée autour des trois axes fondamentaux : l’entrepreneuriat, le numérique et l’environnement.



D’après Khalia Mahamat Djaranabi, directrice adjointe de la francophonie au ministère des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des tchadiens de l’étranger, plusieurs raisons ont poussé à proposer trois thèmes : relever les défis du chômage et du développement économique et faire du numérique un outil de développement, les questions liées à l’environnement, au réchauffement climatique et à la protection de l’écosystème.



Créée à Niamey au Niger, sous le nom de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) en 1970, l’organisation a pris le nom de l’OIF en 2006. Elle compte 88 États et gouvernements, comptant plus de 300 millions d’individus et 220 millions de locuteurs francophones. Ils sont aujourd’hui face à des nouveaux enjeux de paix et de sécurité dans le contexte actuel des relations internationales, marqué par l’émergence de la conflictualité dans le monde contemporain.



L’organisation communautaire de la langue française est basée sur la diversité culturelle et la solidarité, l’essence même de la coopération et du partenariat. « Elle a besoin du concours de chacune et de chacun d’entre nous, pour la mise en place d’une réflexion commune, afin de relever ensemble les défis du passé, du présent et du futur », a dit Khalia Mahamat Djaranabi.



Mbainaissem Gédéon