Le Tchad célèbre la journée mondiale de l'enfant

A l'instar des autres provinces du Tchad, la province du Batha a célébré ce mercredi 20 novembre 2019 à l'école catholique d'Ati, la journée mondiale de l'enfant et le 30ème anniversaire de la convention relative aux droits des enfants.



La cérémonie a eu lieu en présence du préfet du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, du maire 2ème adjoint de la commune d'Ati, Achta Hissien Grimbile et des parents d'élève.



La journée a pour objectif de renforcer les principaux acteurs, et d'informer et de sensibiliser les enfants sur leurs droits pour leur plus grand épanouissement.



Le préfet a indiqué que "les droits de l'enfant sont désormais reconnus par le traité international ratifié par 195 Etats dont le Tchad fait partie."



"L'éducation aide les enfants à développer pleinement leur personnalité, leurs talents et aussi leurs capacités. Elle doit les aider à comprendre leurs droits, leurs devoirs ainsi que leur culture. Elle aide aussi à vivre en paix et surtout à protéger leur environnement", a souligné le préfet.