Le Tchad convié aux travaux de l'OCI à la Mecque

Le président de la République Idriss Déby devrait prendre part aux prochaines aux prochaines assises de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui auront lieu en terre saoudienne.



L’OCI tiendra le 31 mai prochain à La Mecque, les travaux de la 14ème session ordinaire de la Conférence islamique avec la participation de présidents et représentants des pays membres de l’Organisation.



Le royaume saoudien a sollicité la participation du dirigeant tchadien en dépêchant ce mercredi 15 mai à la Présidence son Ambassadeur au Tchad, Jameel Abdulrahman Shesha.



"La coopération agissante entre le Tchad et le royaume d’Arabie Saoudite n’a pas été perdue de vue au cours des discussions entre le chef de l’Etat et diplomate saoudien accrédité au Tchad. Le Tchad et l’Arabie saoudite ont un même défi et font face à une même menace : le terrorisme. Son éradication passe inéluctablement par la conjugaison des efforts", souligne la Présidence du Tchad.