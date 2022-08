Le Tchad dépêche un émissaire au Soudan

Le président du Conseil soudanais de souveraineté de transition, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu ce 27 août le ministre conseiller à la Présidence du Tchad, Abakar Manany, envoyé spécial du président de la transition Mahamat Idriss Deby.



L'envoyé spécial a délivré un message portant notamment sur les relations bilatérales et la coopération entre Khartoum et N'Djamena.



Abakar Manany a informé le chef de la transition soudanais du lancement des assises du dialogue national afin de parvenir à la paix et à la stabilité.



Le président de la transition du Soudan a exprimé son souhait de renforcer les liens de coopération entre les deux pays.