Le Tchad et l'Algérie s'accordent sur une coopération en matière des transports

Les deux pays s’accordent sur un nombre des principes pour développer une coopération agissante entre les deux pays en matière des Transports. A cet effet, le ministre algérien des Transports, M. YOUSSEF CHERFA et la Ministre tchadienne des Transports, Mme FATIMA GOUKOUNI WEDDEYE ont procédé à la signature d’un procès-verbal qui permettra de parachever le projet d’accord en matière des transports mis en sourdine depuis 2014.



Ainsi, dans la perspective de la finalisation de l’accord de coopération dans le domaine de Transport international, de voyageurs, de marchandises et de transit les deux parties se sont accordées de tenir la réunion d’experts techniques au cours du premier semestre de l’année 2024, à Alger et/ou à N’Djaména, dont la date et le lieu seront fixés ultérieurement par voie diplomatique.



Les deux délégations ont convenu aussi de faire des échanges d’experts et d’expériences dans les domaines de la gestion des gares routières, de contrôles techniques automobiles, de transport ferroviaire (formation, gestion de projet exploitation et maintenance). Les deux parties se sont aussi mis d’accord de partager d’expériences dans le domaine de la gestion des autoroutes précisément le péage, l’entretien et l’exploitation. La partie algérienne accepte également d’apporter une assistance dans le domaine de l’organisation des transports de personnes et de marchandises au Tchad.



En ce qui concerne la sécurité routière, l’Algérie et le Tchad acceptent de coopérer en échangeant d’experts et d’expériences entre les entités des pays chargées en la matière et de développer de la formation dédiée au volet sécurité routière.



Pour ce qui est de transports maritime, la partie tchadienne a émis le souhait pour l’utilisation des infrastructures portuaires algériennes pour le transit des marchandises à destination ou en provenance du Tchad. La partie algérienne a marqué sa disponibilité d’examiner cette sollicitation à la prochaine rencontre.



A la fin des travaux les deux ministres se sont félicités des convergences de vues dans les échanges et du souci réel d’intégration africaine et régionale qui animent les deux pays.