Le Tchad et la Russie veulent renforcer leur coopération

Dans le cadre de sa visite de travail à Moscou, en Russie, le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger Chérif Mahamat Zene, a été reçu ce 7 décembre par son homologue Sergueï Lavrov, ministre russe de Affaires Étrangères.



Les deux diplomates ont eu des échanges sur la coopération bilatérale, l’appui, par la Russie, à la transition au Tchad et l’investissement privé des entreprises russes au pays.



Des questions sous régionales liées à la paix, la lutte contre le terrorisme ont également été abordées.



Les relations entre la Russie et le Tchad ont connu des progrès constants, selon Sergueï Lavrov. Les deux pays ont établi un dialogue politique régulier, notamment dans le cadre du sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu en octobre 2019 à Sotchi.



Les deux ministères des affaires étrangères entretiennent des contacts étroits et réguliers. En 2013, un plan de coopération a été signé avec Moussa Faki Mahamat, alors ministre des Affaires étrangères.