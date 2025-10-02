Le Tchad pose un jalon historique pour l'avenir de son Aviation Civile avec l'OACI

Une feuille de route stratégique jusqu'en 2050

Sécurité et Sûreté aériennes.

Infrastructures aéroportuaires.

Navigation aérienne.

Marché du transport aérien.

Développement du capital humain.

Ce projet structurant est le fruit d’une vision stratégique portée par le Chef de l'État et mise en œuvre par la Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye. L'objectif est clair : placer l'aviation civile au cœur du développement national, garantissant un secteur sûr, moderne et durable.Le Plan Directeur de l’Aviation Civile (CAMP) servira de feuille de route pour le développement harmonieux du secteur jusqu’en 2050. Il sera structuré autour de plusieurs axes majeurs qui s'alignent sur les priorités du Plan National de Développement (PND) :Par ce partenariat avec l’OACI, le Tchad affirme son ambition de faire de l’aviation civile non seulement un levier de croissance économique, mais aussi un vecteur essentiel d’intégration régionale.