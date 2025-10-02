Alwihda Info
TCHAD

Le Tchad pose un jalon historique pour l'avenir de son Aviation Civile avec l'OACI


Alwihda Info | Par - 3 Octobre 2025


Le Tchad a franchi une étape décisive pour le développement de son secteur aérien avec la signature, ce 30 septembre 2025 à Montréal, du Document de Projet pour le Plan Directeur de l’Aviation Civile (Projet FTD2501). L'accord a été officialisé en marge de la 42ᵉ Assemblée de l’OACI entre le Secrétaire Général de l’Organisation, Juan Carlos Salazar, et le Directeur Général de l’ADAC (Agence Nationale de l'Aviation Civile du Tchad), Brahim Guihini Dadi.


Une feuille de route stratégique jusqu'en 2050

 
Ce projet structurant est le fruit d’une vision stratégique portée par le Chef de l'État et mise en œuvre par la Ministre des Transports, de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale, Fatima Goukouni Weddeye. L'objectif est clair : placer l'aviation civile au cœur du développement national, garantissant un secteur sûr, moderne et durable.

 
Le Plan Directeur de l’Aviation Civile (CAMP) servira de feuille de route pour le développement harmonieux du secteur jusqu’en 2050. Il sera structuré autour de plusieurs axes majeurs qui s'alignent sur les priorités du Plan National de Développement (PND) :
  • Sécurité et Sûreté aériennes.
  • Infrastructures aéroportuaires.
  • Navigation aérienne.
  • Marché du transport aérien.
  • Développement du capital humain.
Par ce partenariat avec l’OACI, le Tchad affirme son ambition de faire de l’aviation civile non seulement un levier de croissance économique, mais aussi un vecteur essentiel d’intégration régionale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


