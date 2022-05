L'Institut universitaire des sciences appliquées et humaines et une vingtaine d'autres universités et instituts d'Afrique et du Moyen-Orient organisent un colloque scientifique du 27 au 29 mai 2022 à N'Djamna.



L'évènement aura lieu sous le thème : "le rôle des universités privées dans la consolidation du savoir, le développement et la paix".