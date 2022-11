Le Tchad réagit à l'attaque de son consulat à Douala, 1 mort et de l'argent emporté

Les cambrioleurs ont assassiné le vigile et attaqué la résidence du vice-consul, emportant argent et biens matériels sécurisés dans les locaux du consulat.



Une enquête contre X est ouverte par les autorités camerounaises pour rechercher et retrouver les présumés assassins.



Le ministère condamne avec la plus grande fermeté cette forfaiture. Il "salue l'initiative des autorités camerounaises de retrouver les malfaiteurs pour qu'ils répondent de leurs actes ignobles devant la loi".