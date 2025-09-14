Le Tchad salue l’initiative internationale pour restaurer la paix au Soudan







Dans un communiqué officiel, le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger a salué cette initiative qu’il qualifie de « diplomatique majeure », en parfaite adéquation avec les appels répétés des plus hautes autorités du pays pour une cessation immédiate des hostilités au Soudan.







Le Tchad, voisin direct du Soudan, subit de plein fouet les conséquences de la guerre, notamment par l’accueil de dizaines de milliers de réfugiés, la pression humanitaire et les risques sécuritaires transfrontaliers. N’Djamena insiste donc sur deux points essentiels à prendre en compte dans la suite du processus :



Intégrer les voix des États directement impactés par la crise soudanaise, particulièrement le Tchad.







Associer pleinement l’Union africaine pour garantir une approche inclusive et légitime.



Le communiqué rappelle également l’attachement du Tchad à la recherche d’une solution politique concertée et exhorte toutes les parties belligérantes à observer sans délai un cessez-le-feu durable, permettant d’ouvrir la voie à une transition vers la paix et la stabilité.:







Le ministère conclut en réaffirmant la disponibilité du Tchad à contribuer activement à toute initiative régionale ou internationale visant à mettre un terme aux souffrances civiles et à préserver la sécurité dans la région.