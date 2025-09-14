Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Le Tchad salue l’initiative internationale pour restaurer la paix au Soudan


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Septembre 2025


Le gouvernement tchadien a exprimé, ce samedi 13 septembre 2025, son soutien à la déclaration conjointe intitulée « Restaurer la paix et la sécurité au Soudan », rendue publique le 12 septembre par les États-Unis, l’Égypte, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis dans le cadre du QUAD.


Le Tchad salue l’initiative internationale pour restaurer la paix au Soudan



Dans un communiqué officiel, le ministère tchadien des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Tchadiens de l’étranger a salué cette initiative qu’il qualifie de « diplomatique majeure », en parfaite adéquation avec les appels répétés des plus hautes autorités du pays pour une cessation immédiate des hostilités au Soudan.



Le Tchad, voisin direct du Soudan, subit de plein fouet les conséquences de la guerre, notamment par l’accueil de dizaines de milliers de réfugiés, la pression humanitaire et les risques sécuritaires transfrontaliers. N’Djamena insiste donc sur deux points essentiels à prendre en compte dans la suite du processus :

Intégrer les voix des États directement impactés par la crise soudanaise, particulièrement le Tchad.



Associer pleinement l’Union africaine pour garantir une approche inclusive et légitime.

Le communiqué rappelle également l’attachement du Tchad à la recherche d’une solution politique concertée et exhorte toutes les parties belligérantes à observer sans délai un cessez-le-feu durable, permettant d’ouvrir la voie à une transition vers la paix et la stabilité.:



Le ministère conclut en réaffirmant la disponibilité du Tchad à contribuer activement à toute initiative régionale ou internationale visant à mettre un terme aux souffrances civiles et à préserver la sécurité dans la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

Tchad : lancement d’un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale à Moussoro

Tchad : lancement d’un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale à Moussoro

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête 13/09/2025

Populaires

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête

13/09/2025

تشاد : توتر حول فضيحة عقارية في أبشي… تهديدات، استدعاء ولجنة تحقيق

13/09/2025

Tchad : La coordination des maires de N’Djamena en visite dans la ville blanche de Mao

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter