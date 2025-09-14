Tchad - Mandoul : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre





Le délégué de l'Environnement, Abdelkérim Ismail Arim, a souligné l'importance de la protection de l'écosystème et a rappelé que la politique du chef de l'État en matière de protection de l'environnement est cruciale, citant la loi 23 votée en 2024. De son côté, la maire adjointe de Koumra, Gnanroy Mbanguidana Grâce, a également invité les citoyens à planter des arbres pour préserver la biodiversité.





En lançant l'événement, Djimas Djedouboum a déploré la dégradation de l'environnement dans le Mandoul et a exhorté la population à faire du reboisement une priorité pour réduire les risques liés au changement climatique. La cérémonie s'est conclue par la mise en terre de quelques plants par les autorités locales, un geste symbolique pour inciter la communauté à s'approprier cette cause.