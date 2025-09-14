Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Mandoul : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 14 Septembre 2025


Le 13 septembre 2025, le secrétaire général de la province du Mandoul, Djimas Djedouboum, a officiellement lancé la 53e édition de la Semaine nationale de l'arbre. L'événement, qui s'est tenu sous le thème "Plantons les arbres pour relever le défi du changement climatique", vise à sensibiliser la population à l'importance du reboisement.


Tchad - Mandoul : Lancement de la Semaine Nationale de l'Arbre


  Le délégué de l'Environnement, Abdelkérim Ismail Arim, a souligné l'importance de la protection de l'écosystème et a rappelé que la politique du chef de l'État en matière de protection de l'environnement est cruciale, citant la loi 23 votée en 2024. De son côté, la maire adjointe de Koumra, Gnanroy Mbanguidana Grâce, a également invité les citoyens à planter des arbres pour préserver la biodiversité.

 
En lançant l'événement, Djimas Djedouboum a déploré la dégradation de l'environnement dans le Mandoul et a exhorté la population à faire du reboisement une priorité pour réduire les risques liés au changement climatique. La cérémonie s'est conclue par la mise en terre de quelques plants par les autorités locales, un geste symbolique pour inciter la communauté à s'approprier cette cause.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

Tchad : lancement d’un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale à Moussoro

Tchad : lancement d’un atelier de vulgarisation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale à Moussoro

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête 13/09/2025

Populaires

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête

13/09/2025

تشاد : توتر حول فضيحة عقارية في أبشي… تهديدات، استدعاء ولجنة تحقيق

13/09/2025

Tchad : La coordination des maires de N’Djamena en visite dans la ville blanche de Mao

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter