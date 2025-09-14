Après avoir été reçue par le préfet du département, Abdraman Moustapha, la délégation s'est rendue au village d'Ambassatna pour la distribution de l'assistance. L'équipe a présenté au chef de village et aux responsables communautaires les objectifs de la mission et a discuté des modalités de la mise en œuvre des activités prévues.
TCHAD
Tchad : Une mission d'assistance et de solidarité au Fitri
Alwihda Info | Par Peter Kum - 14 Septembre 2025
Une délégation de la Direction Générale de l’Action Sociale et de la Solidarité, menée par le Directeur Général Adjoint Mahamat Moustapha Adji, s'est rendue ce 13 septembre 2025 à Fitri dans le cadre de l'élan de solidarité nationale. Il était accompagné de la députée de la circonscription, Khazina Djibrine.
Après avoir été reçue par le préfet du département, Abdraman Moustapha, la délégation s'est rendue au village d'Ambassatna pour la distribution de l'assistance. L'équipe a présenté au chef de village et aux responsables communautaires les objectifs de la mission et a discuté des modalités de la mise en œuvre des activités prévues.
