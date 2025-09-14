Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une mission d'assistance et de solidarité au Fitri


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Une délégation de la Direction Générale de l’Action Sociale et de la Solidarité, menée par le Directeur Général Adjoint Mahamat Moustapha Adji, s'est rendue ce 13 septembre 2025 à Fitri dans le cadre de l'élan de solidarité nationale. Il était accompagné de la députée de la circonscription, Khazina Djibrine.


Tchad : Une mission d'assistance et de solidarité au Fitri


Après avoir été reçue par le préfet du département, Abdraman Moustapha, la délégation s'est rendue au village d'Ambassatna pour la distribution de l'assistance. L'équipe a présenté au chef de village et aux responsables communautaires les objectifs de la mission et a discuté des modalités de la mise en œuvre des activités prévues.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur



Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 14 Septembre 2025 - 12:35 Tchad : Le préfet du Kanem-Est en tournée à Tellelingua

Dimanche 14 Septembre 2025 - 12:00 Tchad : Clôture de la 59e session du Conseil des ministres de l'OHADA

Dimanche 14 Septembre 2025 - 11:00 Drame à N'Djamena : un jeune homme se noie pour un pari à 2 000 FCFA

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/09/2025

تمكين الشباب التشادي عبر دورة حول الحكومة النقابية والمشاركة المجتمعية

تمكين الشباب التشادي عبر دورة حول الحكومة النقابية والمشاركة المجتمعية

Tchad : L’ARPAD forme 428 jeunes à des métiers porteurs Tchad : L’ARPAD forme 428 jeunes à des métiers porteurs 13/09/2025

Populaires

Tchad : tensions autour d’un scandale foncier à Abéché, menaces, convocation et commission d’enquête

13/09/2025

تشاد : توتر حول فضيحة عقارية في أبشي… تهديدات، استدعاء ولجنة تحقيق

13/09/2025

Tchad : La coordination des maires de N’Djamena en visite dans la ville blanche de Mao

13/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter