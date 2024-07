Le Tirage au sort des Éliminatoires de la CAN 2025 : Un Spectacle à Ne Pas Manquer !

Le coup d'envoi des éliminatoires



Le tirage au sort marquera le début officiel de la CAN 2025, et les fans peuvent d'ores et déjà se préparer à des rencontres passionnantes et à des émotions fortes. Les éliminatoires offriront l'occasion aux différentes nations africaines de se mesurer les unes aux autres et de tenter de décrocher l'un des précieux billets pour la phase finale au Maroc.



Ne manquez pas ce rendez-vous continental !



Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025 aura lieu ce jeudi 4 juillet 2024 à 12h30 GMT. Suivez l'événement en direct sur les chaînes de télévision et les plateformes digitales de la CAF pour ne rien manquer de ce moment tant attendu.