Le Togo bénéficie d’une nouvelle aide alimentaire de 1,5 milliard FCFA

Le Togo et le Japon ont signé ce jeudi 03 décembre 2020 à Lomé, un accord d’extension du Programme Kennedy Round. Les documents ont été paraphés par le ministre togolais en charge de l’agriculture, Antoine Lékpa GBEGBENI et l’Ambassadeur plénipotentiaire du Japon au Togo, Hideaki KURAMITSU.



L’accord permettra au Togo de bénéficier pour le compte du Projet « Kennedy Round » KR 2020, une enveloppe financière de 300 millions de yens soit environ 1,5 milliards de FCFA. Ce programme d’assistance alimentaire du Japon vise à améliorer la balance des paiements du pays et à favoriser d’importantes économies de devises qui auraient dû être dépensées à l’importation du riz. C’est un volet issu du programme des Nations unies, pour le développement des relations de coopération entre les pays développés et les pays en développement.



L’assistance du gouvernement nippon entre dans le cadre d’une coopération financière non-remboursable qui permet aux pays en voie de développement qui font face à la pénurie alimentaire d’acquérir des vivres (riz et blé) au profit des populations les plus vulnérables. Pour Hideaki KURAMITSU, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Togo, avec pour résidence en Côte d’Ivoire, ce don est destiné à soutenir les efforts du gouvernement, les fonds de contrepartie issus de la vente à coût modéré de ces vivres, serviront à la mise en œuvre des projets de développement socio-économiques sur l’ensemble du territoire national. Le montant total des subventions accordées au Togo dans le cadre du Kennedy Round depuis 2017 est évalué à un peu plus de 20 milliards de FCFA.



Par ailleurs notons qu’hier mercredi, le diplomate japonais a été reçu en audience à la Primature par Mme le Premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE. Se confiant à la presse au sortir de l’entretien, il a indiqué avoir discuté des relations bilatérales entre son pays et le Togo avec la cheffe du gouvernement et surtout des voies et moyens devant les intensifier. M. Hidéaki KURAMITSU a également dit avoir échangé avec le Premier ministre des sujets ayant trait au développement socio-économique ainsi que des questions relatives au domaine agricole. Au Togo, le Japon intervient dans plusieurs domaines notamment, le social, le développement de l'agriculture, les infrastructures et le développement durable. Ceci, à travers la JICA, l'agence de coopération internationale japonaise.