Le Togo repart sur le marché financier régional pour collecter 20 milliards FCFA par les BAT

Lomé - Le Trésor public togolais veut lever 20 milliards FCFA sur le marché financier régional UMOA-Titres. Cette opération est la seconde du genre au titre du second trimestre 2018 et est annoncée pour le 04 mai 2018 par une note d’information de l’agence UMOA-Titres.



Ainsi, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique du Togo lance sur le marché de l’Union Monétaire Ouest Africain (UMOA), une émission de bons du trésor par adjudication portant sur un montant de 20 milliards et sur une durée de douze (12) mois. Selon le document de l’agence régionale, les Bons Assimilables du Trésor togolais sont émis pour une valeur nominale unitaire d’un (1) million FCFA. Ici, le pays offre un taux d’intérêt multiple laissant ainsi d’importantes marges de manœuvres aux investisseurs.



La présente émission de Bons Assimilables du Trésor dans tous les pays membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) vise à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat du Togo.



Les intérêts sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Les revenus perçus sur les Bons du Trésor sont exonérés d’impôts pour les investisseurs résidants au Togo.



Les bons et obligations assimilables du Trésor sont admissibles au refinancement de la Banque Centrale dans les conditions fixées par le Comité de politique monétaire et sont négociables sur le marché secondaire.



Le pays s’aménage également, du moins a priori, des chances de réussir son opération et, probablement de confirmer une nouvelle fois ses récentes bonnes performances. Rappelons que les deux (2) dernières émissions de titres ont été couronnées de succès au-delà des 100%.



L’Agence UMOA-Titres assure l'organisation matérielle de l'émission des bons assimilables du Trésor, en coordination avec la BCEAO.



Les non-résidents sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays de résidence. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 5 mai 2019.



Rappelons que 25% du montant mis en adjudication est offert sous forme d’Offres Non Compétitives (ONC) et réservé aux spécialistes en valeur du trésor, habilités de l’Etat du Togo. Fin avril, le Togo était parvenu à lever dans le même type d'opération plus de dix-sept (17) milliards.