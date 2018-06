Le Togo sollicite à nouveau 20 milliards de FCFA sur le marché financier régional

Lomé - Après le report le 18 mai dernier de sa dernière émission de titres, le Togo va solliciter à nouveau 20 milliards de FCFA sur le marché financier régional, UMOA-Titres.



L’argent mobilisé servira à couvrir les besoins de financement du budget exercice 2018 et sera utilisé par le gouvernement togolais pour faire face aux dépenses dans le secteur social. Notons que la valeur nominale unitaire des nouveaux titres émis est à, l’instar des précédents titres, fixée à 10 000 FCFA. En outre, cette nouvelle opération est stipulée pour une maturité de trente-six (36) mois.



Selon l’agence UMOA-Titres, les obligations sont remboursables au 1er jour suivant leur date d’échéance fixée au 11 juin 2021. Le taux d’intérêt est unique et fixé à 6,25 %. Les résultats de cette émission devront être publiés le 8 juin 2018, indique la note d’information de l’agence UMOA-Titres.



Rappelons que depuis la fin du 1er trimestre, le Togo a toujours conclu ses opérations sur le marché financier au-delà de ses objectifs de départ. Ce qui semble traduire un retour de la confiance des investisseurs pour ce qui concerne la politique de développement mise en œuvre depuis quelque années par les plus hautes autorités du pays.