Le cabinet juridique de Centurion nomme Onyeka C. Ojogbo, diplômée en droit de Columbia, à la tête de son nouveau bureau de Francfort

Le cabinet juridique de Centurion (www.CenturionLG.com), qui a ouvert un bureau en Allemagne axé sur le développement d'opportunités pour les clients allemands et africains dans le secteur de l'énergie, a le plaisir de nommer l'avocate nigériane formée aux États-Unis, Onyeka C. Ojogbo, pour mener son équipe et ses opérations en Allemagne.

Dans ses nouvelles fonctions, Onyeka sera responsable d’un portefeuille croissant de clients venant d’Allemagne et d’Europe et travaillera à attirer davantage d’investissements de sociétés énergétiques européennes en Afrique.

« Depuis qu'elle a rejoint le cabinet, Onyeka a démontré un esprit d'entreprise fort et une capacité à travailler sur les transactions et les contrats les plus complexes », a déclaré NJ Ayuk, PDG du cabinet de Centurion. « Sa nomination dans notre nouveau bureau en Allemagne est parfaitement logique compte tenu de ses qualifications et de ses capacités à diriger une équipe et à représenter le cabinet dans les transactions et les négociations les plus exigeantes. Elle est une avocate et une négociatrice de premier ordre et représente un avantage pour l’Europe et l’Afrique », a ajouté M. Ayuk.

« J'accueille ma nomination avec humilité et beaucoup de responsabilité », a déclaré Onyeka. « Chez Centurion, nous reconnaissons l’importance d’une plus grande ouverture des marchés énergétiques africains aux entreprises et entrepreneurs européens qui peuvent apporter de la valeur à notre industrie et travailler de concert avec les entreprises africaines. L’Allemagne a beaucoup à offrir à l’Afrique dans des domaines tels que la production d’énergie propre et les centrales thermiques alimentées au gaz, et j’ai hâte de participer à un nouveau chapitre au sein de la coopération énergétique entre l’Afrique et l’Europe. »

L’ouverture des bureaux de Centurion en Allemagne est conforme aux projets d’agrandissement de la société avec le lancement de Centurion Plus, sa dernière offre d’avocats à la demande lancée en 2018. Fondé en tant que division de Centurion, Centurion Plus permet aux clients de réaliser des économies substantielles en offrant des services juridiques et de conseil flexibles et efficaces. Les entreprises peuvent choisir parmi environ 190 avocats et conseillers à la demande soigneusement sélectionnés pour des services juridiques temporaires et pour la réalisation de projets spécifiques.

, qui a ouvert un bureau en Allemagne axé sur le développement d'opportunités pour les clients allemands et africains dans le secteur de l'énergie, a le plaisir de nommer l'avocate nigériane formée aux États-Unis, Onyeka C. Ojogbo, pour mener son équipe et ses opérations en Allemagne.

Dans ses nouvelles fonctions, Onyeka sera responsable d’un portefeuille croissant de clients venant d’Allemagne et d’Europe et travaillera à attirer davantage d’investissements de sociétés énergétiques européennes en Afrique.

« Depuis qu'elle a rejoint le cabinet, Onyeka a démontré un esprit d'entreprise fort et une capacité à travailler sur les transactions et les contrats les plus complexes », a déclaré NJ Ayuk, PDG du cabinet de Centurion. « Sa nomination dans notre nouveau bureau en Allemagne est parfaitement logique compte tenu de ses qualifications et de ses capacités à diriger une équipe et à représenter le cabinet dans les transactions et les négociations les plus exigeantes. Elle est une avocate et une négociatrice de premier ordre et représente un avantage pour l’Europe et l’Afrique », a ajouté M. Ayuk.

« J'accueille ma nomination avec humilité et beaucoup de responsabilité », a déclaré Onyeka. « Chez Centurion, nous reconnaissons l’importance d’une plus grande ouverture des marchés énergétiques africains aux entreprises et entrepreneurs européens qui peuvent apporter de la valeur à notre industrie et travailler de concert avec les entreprises africaines. L’Allemagne a beaucoup à offrir à l’Afrique dans des domaines tels que la production d’énergie propre et les centrales thermiques alimentées au gaz, et j’ai hâte de participer à un nouveau chapitre au sein de la coopération énergétique entre l’Afrique et l’Europe. »

L’ouverture des bureaux de Centurion en Allemagne est conforme aux projets d’agrandissement de la société avec le lancement de Centurion Plus, sa dernière offre d’avocats à la demande lancée en 2018. Fondé en tant que division de Centurion, Centurion Plus permet aux clients de réaliser des économies substantielles en offrant des services juridiques et de conseil flexibles et efficaces. Les entreprises peuvent choisir parmi environ 190 avocats et conseillers à la demande soigneusement sélectionnés pour des services juridiques temporaires et pour la réalisation de projets spécifiques.

À propos de Centurion :

Centurion (www.CenturionLG.com) est un groupe consultatif panafricain spécialisé dans les domaines juridique et énergétique, possédant une vaste expérience du secteur du pétrole et du gaz. Le groupe fournit une représentation juridique externalisée et couvre une gamme complète de domaines de pratique pour ses clients, y compris l'arbitrage et le litige commercial, le droit des sociétés, le conseil fiscal, la lutte contre la corruption et la négociation de contrats. Centurion est spécialisé dans l'assistance aux clients qui créent ou développent une entreprise en Afrique avec des bureaux et des filiales au Ghana, au Cameroun, au Niger, au Congo, en Guinée équatoriale, en Afrique du Sud, au Sud-Soudan, au Nigeria, au Gabon, en Angola et au Sénégal.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/centurion-la...