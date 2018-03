Le chef de l’Etat reçoit les lettres de créance du nouvel Ambassadeur de la République de l’Inde au Togo

Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé a reçu ce vendredi les lettres de créance du nouvel Ambassadeur de la République de l’Inde au Togo, M. Birender SINGH YADAV.



Au sortir de ce premier entretien avec le chef de l’Etat, le diplomate indien s’est prononcé sur l’excellence des relations de coopération et d’amitié entre Lomé et New Delhi.



La coopération entre le Togo et l’Inde remonte en 1980. Elle s’est renforcée à partir de 2005 avec l’arrivée à la magistrature suprême de SEM Faure Essozimna Gnassingbé qui accorde une importance particulière à la coopération sud-sud comme un levier de développement.



M. Birender SINGH YADAV entend œuvrer au renforcement de cette coopération. «L’Inde et le Togo entretiennent de bonnes relations de coopération. Nous allons initier des projets de développement dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de l’électrification rurale. Avec le chef de l’Etat, nous avons évoqué de nouveaux projets agricoles en ce qui concerne les intrants et le renforcement des capacités. Nous serons honorés de voir le Président togolais prendre part à la conférence de mobilisation de fonds pour la relance internationale de l’énergie solaire qui se tiendra le 25 mars prochain à New Delhi ».



Avant le Togo, Monsieur Birender SINGH YADAV était en charge de la division de l’Afrique de l’Ouest au Ministère indien des Affaires Extérieures.