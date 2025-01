Le cinéma tchadien en lumière : Cinq films retenus pour la compétition du FESPACO 2025

"Diya" du réalisateur Achille Ronaimou (section long métrage),

"L'Arc-en-ciel" de la réalisatrice Khalil Salma (section animation),

"Warassa" de Aaron Zegoubé Padacké (section perspective),

"Le Rendez-vous du siècle" de Richard Gani et Brigitte Tchanegue (ateliers Yennenga co-production),

Djelasseme Appolinaire participera aux ateliers Yennenga Academy pour partager son expertise.

Au cours du point de presse, le panel a annoncé que sur 1 351 films visionnés, 235 ont été retenus pour la compétition, représentant 48 pays. Abdoulaye Souleymane Babale, secrétaire du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, a indiqué que les préparatifs du FESPACO au niveau national avancent bien. Des dispositions ont été prises pour soutenir le comité local, composé de responsables de l'Office de promotion du tourisme et de l'artisanat. Les acteurs de la cinématographie tchadienne contribuent également en proposant au ministère des pistes de participation pour dynamiser ce secteur, a-t-il souligné.Le panel a affirmé que la désignation du Tchad comme pays invité d'honneur n'est pas un hasard. Cela permettra au gouvernement, à travers le ministère en charge de la culture, d'apporter son soutien aux jeunes talents du cinéma tchadien. Par la voix de son secrétaire, le ministère de la Culture s'est déclaré prêt à accompagner et à soutenir les projets cinématographiques tchadiens.Cinq films tchadiens ont été retenus pour la compétition de la 29e édition du FESPACO :Plusieurs autres Tchadiens composent également les différents jurys de cette compétition, qui débutera le 22 février et se clôturera le 1er mars 2025.