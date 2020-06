Le développement du football en Afrique prêt pour une nouvelle ère alors qu'Integral et Family & Football annoncent un partenariat en coentreprise

Integral (www.Integralsande.com) et Family & Football annoncent aujourd'hui un nouveau partenariat d’ entreprises communes concentré sur l'augmentation au niveau de l’'identification, du développement et de la gestion des talents du football sur le continent africain.

Après presque un an de planification et de travail, Integral, la première société africaine de gestion du sport, améliore désormais son offre de services en ajoutant des services complets de gestion des talents professionnels à sa suite de services, après avoir scellé cette alliance stratégique avec l'une des plus grandes agences de football mondiales. , Famille et football.

Family & Football a été fondée par le Dr Erkut Sogut, avocat et intermédiaire agréé de la FA, et a une présence dans de nombreux endroits à travers le monde. L’agence est entrée en scène en négociant l’un des contrats de joueurs les plus lucratifs de l’histoire de la Premier League pour Mesut Ozil d’Arsenal, qu’elle représente également. Le partenariat de coentreprise est une réalisation historique pour la division football d'Integral et l'expérience de Family & Football qui aidera la société à fournir une représentation de qualité et de première classe au movement des talents du football disséminés dans toute l'Afrique.

Plus tôt dans l'année, Integral a accueilli le Dr Erkut Sogut lors de sa visite au Nigéria avec son ami proche et associé Misha Sher, VP Sport & Entertainment chez Mediacom, qui a joué un rôle crucial dans la formation des relations entre les deux sociétés.

Commentant le partenariat, le Dr Erkut Sogut a déclaré:

«Le Nigeria, l'Afrique et Integral sont pour nous des partenaires stratégiques. Nous croyons en leur potentiel. Et avec Integral, nous présenterons les footballeurs africains d'une manière différente car ils le méritent. Le continent le mérite. Il possède certains des meilleurs talents que j'ai jamais vus comme Jay - Jay Okocha, Kanu et bien d'autres comme eux. Mais nos liens s'étendent au-delà du football. Je suis passionnée par l'éducation et je vois la qualité des gens ici; désireux d'apprendre, d’avoir un impact positif dans le monde. Ainsi, ensemble (avec Integral), nous les soutiendrons dans notre travail ».

Abimbola Ilo, directeur général d'Integral, a ainsi commenté:

«Nous sommes extrêmement heureux de travailler pleinement avec Erkut et son équipe, unissant nos forces pour devenir une force encore plus dominante dans la représentation, la gestion et le commerce des joueurs de football. Il est important de noter que la portée de la coentreprise va au-delà de la simple représentation et implique également l'éducation et la charité, qui sont tout aussi importantes pour nous. »

Dans le cadre d'une tournée d'exploration panafricaine pour rencontrer les acteurs du développement du football et discuter des opportunités dans les secteurs du recrutement des talents, de l'éducation et de la charité, Integral et Football Family ont l'intention de visiter le Cameroon avant la fin de l'année 2020 en fonction de la sécurité des voyages et des restrictions autour la crise actuelle de Covid-19.

Contact de presse :

Integral

Murtala Lanval

Responsable de la gestion des talents

murtala@integralsande.com

Website: www.Integralsande.com

Family & Football

jack@famandfoot.com

Website: www.FamandFoot.com

À propos d'Integral :

Basée à Lagos au Nigéria, Integral (www.Integralsande.com) est l'une des principales sociétés de gestion du sport en Afrique et dans le secteur des droits médias, des parrainages, de la gestion des talents, de l'hôtellerie et des événements sportif. Les mandats récents ont inclus la nomination en tant qu'agence de vente exclusive au Nigeria pour le programme d'accueil officiel pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 en France, ainsi que le titulaire exclusif des droits gratuit de diffusion médiatiques pour la “ FA Premier League “ sur le territoire du Nigéria.

À propos de la Family & Football :

«Fondée à Londres, où le siège social demeure, Family & Football (www.FamandFoot.com) a ouvert des succursales dans divers pays d'Europe, notamment en Autriche, en Allemagne et en Espagne ainsi qu'en Turquie et au Moyen-Orient. La société représente actuellement des joueurs seniors à travers le monde. Il a maintenant ajouté une foule de jeunes talents de haut niveau à sa liste, dont beaucoup représentent leur pays sur la scène mondiale. La philosophie principale de Family & Football reste de travailler avec les membres de la famille de nos joueurs de manière ouverte et transparente afin de maximiser leur potentiel sur et en dehors du terrain durant et après le cours de leur carrière. "

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/football-dev...