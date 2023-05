Le footballeur tchadien Marius annonce son départ du RFC Seraing

Marius Mouandilmadji, l'international tchadien de football, a annoncé son départ du club RFC Seraing de Belgique, où il a joué pour la dernière saison. Dans une déclaration publiée sur Facebook, le joueur a tenu à remercier les fans du club, ainsi que ses coéquipiers et le staff, pour avoir rendu son expérience au RFC Seraing unique.



Le footballeur a également exprimé sa gratitude envers ceux qui l'ont soutenu pendant ses deux saisons passées au club, en dépit des hauts et des bas rencontrés. Il a souligné qu'il garderait de bons souvenirs de son passage au RFC Seraing, mais qu'il était temps pour lui de dire au revoir et de souhaiter bonne chance au club pour la suite.



Marius Mouandilmadji, qui a commencé sa carrière professionnelle au Tchad avant de jouer pour différents clubs en Europe, est connu pour ses performances impressionnantes sur le terrain. Les fans du RFC Seraing et du football en général seront sans doute impatients de savoir où le joueur tchadien posera ses valises pour la prochaine saison.