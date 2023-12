Le général Brice Clotaire Oligui Nguema effectuera une visite officielle au Cameroun

Le programme de la visite commence avec l'atterrissage de l'avion spécial portant le Président gabonais, suivi d'un accueil par le Premier Ministre camerounais. Après les honneurs militaires et un bref arrêt au Pavillon d'Honneur, le cortège se dirigera vers l'Hôtel Hilton pour l'installation du Président.



Au cours de son séjour, le Général Oligui Nguema rencontrera la communauté gabonaise résidant au Cameroun à l'Hôtel Hilton. Une audience importante est également prévue avec le Chef de l’État camerounais au Palais de l’Unité, soulignant la coopération et les relations bilatérales entre les deux nations.



La visite se conclura par le retour du Président gabonais à l'Aéroport International de Yaoundé-Nsimalen, suivi du décollage de son avion spécial. Cette visite officielle renforce non seulement les liens diplomatiques entre le Gabon et le Cameroun, mais offre également l'opportunité de discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun.