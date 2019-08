Le gouvernement des États-Unis soutient l’aide humanitaire à la République Centrafricaine en donnant 186 millions USD

Le financement du gouvernement des États-Unis pour la réponse humanitaire à la République centrafricaine (RCA) dépassera un peu plus de 186 millions USD au cours des exercices 2018-2019. Les fonds de réponse humanitaire proviennent de l’Agence du Développement Internationale des États-Unis (USAID) et du Bureau de la Population, des Refugiées, et de la Migration au Département d’État des États-Unis.

L’assistance humanitaire des États-Unis a fourni des services de santé et de nutrition d’urgence, ainsi que de l’eau, des installations sanitaires, de la nourriture, des moyens de subsistance, un abri et une protection pour les Centrafricains déplacés et touchés par le conflit.

Le gouvernement américain reste le plus important donateur pour la réponse humanitaire en RCA.

Le Chargé d’Affaires à l’ambassade des États-Unis à Bangui, Mme. Pamela Hack, a souligné l’importance de l’aide humanitaire, en disant, « Les États-Unis restent engagé à soutenir les projets humanitaires qui aident le peuple Centrafricain, et nous remercions nos partenaires pour leur travail si important et courageux ».