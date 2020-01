Le livre de NJ Ayuk, ‘Des milliards en jeu : l’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique’, désormais disponible en français

Des milliards en jeu : l’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique, de NJ Ayuk, est désormais disponible à l'achat en français.

La version anglaise du livre a été lancée au quatrième trimestre de l'année dernière et est depuis devenue un énorme succès sur le continent africain et à l'étranger.

Avec une préface de S.E. Mohammad Sanusi Barkindo, Secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) qui décrit le livre comme « une feuille de route détaillée » sur la façon dont l'Afrique peut utiliser ses ressources pétrolières pour alimenter la croissance et le développement de ses économies, Des milliards en jeu s’adresse au secteur public et secteur privé, leur demandant de travailler davantage dans des domaines où il ne parviennent pas à gérer et à développer le secteur de l'énergie en tant que moteur clé de la croissance économique.

Dès le début, dans le premier chapitre intitulé ‘Il est grand temps que le pétrole et le gaz alimentent un avenir meilleur pour les Africains’, l'auteur NJ Ayuk adopte une approche franche en révélant les fortunes, les malheurs et les domaines à améliorer dans la gestion du secteur.

« Les ressources pétrolières ont toujours représenté une opportunité pour les Africains. Encore une fois, le problème a été de ne pas exploiter judicieusement ces ressources pour développer et capitaliser sur leur chaîne de valeur, et pour protéger les intérêts des Africains de tous les jours en ce qui concerne les revenus du pétrole et du gaz », écrit Ayuk.

Le livre comprend des chapitres sur l'importance de donner aux femmes les moyens de jouer un rôle de leadership dans le secteur, la montée du gaz naturel comme solution clé aux problèmes d'alimentation électrique du continent, l'importance de la coopération intra-africaine, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de contenu local, l'importance de la bonne gouvernance et des investissements américains dans le secteur du pétrole et du gaz en Afrique.

« Entre autre, Ayuk pense que les Africains doivent avoir un meilleur contrôle de leurs richesses en ressources, en particulier les richesses qui se trouvent dans les bassins pétroliers et gaziers largement inexploités du continent. En même temps, il sait que l'Afrique n'est pas complètement prête à faire cavalier seul », explique Ann Norman, Directrice générale pour l'Afrique subsaharienne chez Pioneer Energy.

Comme décrit par Forbes.com, Des milliards en jeu est un regard complet mais divertissant sur le présent et le futur du pétrole et du gaz en Afrique. Pour cela, le livre a reçu les éloges des acteurs mondiaux de l'industrie pour son point de vue basé sur les solutions. « Dans le monde de NJ Ayuk, il y a peu de méchants, juste des gens et des entreprises qui peuvent et doivent faire plus », a déclaré Bruce Falkenstein, Directeur des opérations conjoint de gestion des licences et conformité pour LUKOIL. En accord avec Falkenstein, Jeff Goodrich, ancien PDG de OneLNG, a déclaré que « Ayuk propose un certain nombre de solutions réalistes que quiconque souhaite rendre l'Afrique plus autosuffisante sera impatient d'entendre. »

De son côté, Dr. Thabo Kgogo, ancien PDG d'Efora Energy Limited, a aussi applaudi Ayuk pour sa franchise et a souligné l’importance du livre, en particulier alors que le secteur de l'énergie en Afrique traverse une période de transformation, « Ayuk dit les choses telle qu’elles sont. Par exemple, tout le monde n'est pas disposé à affirmer que l'Afrique n'atteindra jamais son plein potentiel si elle ne peut pas alimenter ses industries, ses services ou ses ménages. Il indique également clairement que les services publics sont tellement grevés de dettes qu'ils peuvent à peine recouvrer leurs coûts d'exploitation et d'investissement, et encore moins effectuer les types d'investissements dans les infrastructures nécessaires pour acheminer l'électricité sur le continent », a-t-il déclaré.

Le livre est disponible à l'achat en anglais et en français sur https://www.Amazon.com/.

À propos de NJ Ayuk :

NJ Ayuk est une autorité de premier plan dans le secteur de l'énergie en Afrique et un ardent défenseur de l'entrepreneuriat africain et du secteur de l'énergie local. Il est reconnu comme l'une des figures de proue des affaires africaines aujourd'hui. Un négociateur bien connu dans les secteurs du pétrole et de l'énergie, et fondateur d'un cabinet d'avocats spécialisé dans l'énergie, NJ consacre sa carrière à aider les entrepreneurs africains à réussir et à bâtir la carrière des talents africains émergents.

En tant que président de la Chambre africaine de l'énergie et PDG de Centurion Law Group, NJ s'efforce par son travail de faire en sorte que les affaires, et en particulier le pétrole et le gaz, aient un impact positif sur les sociétés africaines et stimulent le développement du contenu local.

Il est l'auteur de Big Barrels : pétrole et gaz africains et la quête de la prospérité et de Des milliards en jeu : l’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique.

NJ est diplômé de l'Université du Maryland College Park et a obtenu un doctorat en droit du William Mitchell College of Law et un MBA du New York Institute of Technology.

