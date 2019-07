Le maximum de sécurité en une simple pression sur un bouton

Nous sommes conscients que la sécurité est une priorité absolue pour toutes les entreprises. C'est pourquoi nous nous sommes associés au spécialiste de la cybersécurité, McAfee, pour vous offrir une protection non seulement contre les menaces de sécurité d'aujourd'hui, mais également du futur.

SE PROTÉGER DE L’INCONNU

Protéger ses imprimantes doit être aussi simple qu’appuyer sur un bouton. C’est la raison pour laquelle la sécurisation de nos imprimantes imageRUNNER ADVANCE est prévue dès leur conception. Mais nous sommes conscients des risques que représente, dans notre monde moderne, le fait d'être connecté. Les programmes malveillants progressent plus rapidement que jamais, c’est pourquoi nous cherchons constamment à apporter à nos clients les toutes dernières innovations en matière de sécurité.

Le nouveau partenariat que nous venons de conclure avec McAfee, principal spécialiste de la sécurité, vous garantit le meilleur en matière de sécurité d'impression. Les menaces évoluent, tout comme le logiciel McAfee Embedded Control, ce qui signifie que votre entreprise sera toujours protégée.

Roman Troedhandl, directeur général de Canon, pour l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord (CCNA), et l’Afrique du Sud, a déclaré (www.Canon-CNA.com) : « Le bureau du futur évolue, ainsi que nos produits. Nous sommes conscients que votre appareil n’est plus qu’une simple imprimante, mais un pôle connecté, hébergeant de nombreuses applications dans le cloud qui rationalisent vos flux de travail et améliorent la productivité de votre entreprise. Le partenariat que nous avons conclu avec McAfee vous offre un système de sécurité de pointe pour vous aider à protéger vos appareils connectés contre les menaces prévisibles d’aujourd’hui et également contre celles, inconnues, de demain. »

UN ACHAT UNIQUE POUR UNE INNOVATION PERMANENTE

L’industrie de la sécurité évolue rapidement. Nous ne vous laisserons pas pour autant au bord du chemin : pour vous garantir la toute dernière innovation dans le domaine de la sécurité, nous procédons régulièrement à des mises à niveau de firmware. Nul besoin de remplacement coûteux de matériel : grâce à un accès à des mises à jour semestrielles, nous optimisons tout simplement vos investissements. Vous bénéficiez des capacités et fonctionnalités les plus récentes, notamment du logiciel McAfee Embedded Control qui sera inclus dans la prochaine mise à jour du firmware version 3.9.

« Notre objectif est d’offrir à nos clients le meilleur rapport qualité-prix en échange de leur investissement informatique. Les menaces sécuritaires évoluant, la protection des appareils devient rapidement obsolète. À chaque mise à jour du firmware, nos clients bénéficieront, pour une durée indéterminée, des toutes dernières innovations et des meilleures solutions de sécurité disponibles », poursuit Roman.

COHÉRENCE ET SUIVI DE CHAQUE MISE À JOUR

Nous savons combien il peut être difficile de gérer les menaces de sécurité de tout un parc d’appareils. Cependant, nous allons collaborer étroitement avec McAfee pour vous offrir une liste blanche d’applications autorisées en constante évolution : ainsi, vous vous saurez à l’abri d’applications inconnues, de violations involontaires et d’attaques malveillantes. Notre plateforme Unified Firmware Platform (UFP) fait de la gestion un jeu d’enfant, en garantissant une qualité égale de protection et d’expérience utilisateur sur toutes vos imprimantes imageRUNNER ADVANCE.

« Les risques de logiciels malveillants et d'attaques augmentent parallèlement au nombre d’appareils connectés au sein d’une organisation, affirme Brent Smith, directeur des ventes FEO chez McAfee. Le logiciel McAfee Embedded Control garantit l'intégrité des systèmes en permettant uniquement les accès autorisés aux appareils et en bloquant les fichiers exécutables non autorisés. Dans un contexte de constantes menaces potentielles, nous pensons que cette collaboration avec Canon correspond à une stratégie gagnante capable d’offrir aux entreprises la garantie nécessaire selon laquelle leurs données commerciales confidentielles continueront à être protégées même si les flux documentaires évoluent, » a-t-il ajouté.

À propos de Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) :

Canon Afrique du Nord et Afrique centrale (CCNA) (www.Canon-CNA.com) est une division de Canon Moyen-Orient FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2016 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société dans les pays de la région.

CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à vouloir se rapprocher de ses clients et à répondre à leurs demandes sur le marché africain en rapide évolution. Canon est présent, depuis plus de 15 ans, sur le continent africain via ses distributeurs et partenaires qui ont réussi à constituer une solide base de clientèle dans l’ensemble de la région.

CCNA assure la fourniture de produits haut-de-gamme à la pointe de la technologie, qui répondent aux exigences du marché africain qui se caractérise par son évolution rapide. Avec plus de cent employés, la Société gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon est le concept japonais du kyosei : « vivre et travailler ensemble pour le bien commun ».

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.Canon-CNA.com