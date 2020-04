Le ministère des Mines et des Hydrocarbures promeut le financement de projets stratégiques pour l’après COVID-19

Alors que les marchés africains subissent la crise économique causée par la pandémie de COVID-19, le ministère des Mines et des Hydrocarbures redouble d’efforts pour mobiliser des capitaux africains afin de financer la reprise des économies du continent. Afin de faire avancer les projets de l'Année de l'investissement 2020 et de les faire soutenir par des investisseurs africains crédibles, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, a tenu hier une réunion de travail avec des hauts représentants de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale (BDEAC).

La délégation de la BDEAC était dirigée par le président de la Banque, Fortunato Ofa Mbo Nchama, et la représentante de l'institution à Malabo, Mme Nadège Bongouande. La réunion a eu lieu au sein du département ministériel où les mesures préventives mises en place par l'OMS et le gouvernement de Guinée équatoriale face à la pandémie de Covid-19 sont suivies.

Accompagné d'Oscar Garcia Berniko, directeur général des sociétés d'État, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a informé Fortunato Ofa Mbo Nchama de l’état d’avancement de l’Année de l’investissement en Guinée équatoriale. Il a notamment présenté les principaux projets proposés dans le cadre de l'initiative, incluant notamment une raffinerie modulaire pour l'approvisionnement national, une raffinerie modulaire supplémentaire qui pourrait être destinée à l'exportation, des réservoirs de stockage pour les produits raffinés, la fabrication de dérivés de méthanol, une zone d'extraction industrielle avec une raffinerie d'or, et un projet d'usine d'urée. Cette présentation visait à faire en sorte que les institutions financières régionales et panafricaines telles que la BDEAC deviennent des acteurs clés du redressement de l’Afrique dans les années à venir.

« Notre gouvernement continuera de déployer un soutien pour des politiques de marché compétitives à travers la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, et je crois que l'expérience des sociétés pétrolières et gazières et des institutions financières sera essentielle pour relever ce défi et non seulement surmonter la crise actuelle mais aussi mener la voie à suivre », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. « Travailler avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale est bon pour notre pays. Au-delà de la mobilisation de capitaux pour nos projets, elle est essentielle pour nous aider à devenir plus économiquement durables en nous conseillant sur la manière d'adapter et d'intégrer la résilience dans notre stratégie de croissance. Je vois de grands avantages à travailler avec la BDEAC pour notre pays et surtout pour nos citoyens », a ajouté le ministre Obiang Lima.

Les projets de l'Année de l'investissement 2020 visent à attirer des investissements dans les industries intermédiaires et en aval de la Guinée équatoriale afin de promouvoir la plus grande valeur ajoutée pour l'industrie pétrolière du pays par la création d'emplois. À la lumière de la crise économique actuelle dans la région, l'Année de l'investissement est également devenue un moyen pour la Guinée équatoriale d'assurer une reprise rapide et durable de son économie en encourageant les investissements dans des projets d'infrastructure clés qui peuvent créer de la valeur locale et générer des revenus pour le pays.

Le président Mbo Nchama s'est déclaré satisfait du niveau de collaboration entre la BDEAC et la Guinée équatoriale jusqu'à présent et s'est engagé à évaluer les projets proposés par le MMH.

L'Année de l'investissement 2020 progresse malgré la pandémie actuelle de COVID-19. Au cours d'un webinaire spécial co-organisé par la Chambre africaine de l'énergie et Africa Oil & Power cette semaine, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima a annoncé des mesures spéciales pour maintenir l'attractivité du secteur pétrolier local et a révélé que des projets clés allaient débuter au quatrième trimestre de cette année.

