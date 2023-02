Le pape François dénonce le colonialisme économique en Afrique

Le pape François a récemment effectué une visite en République démocratique du Congo (RDC) pour rencontrer le président Félix Tshisekedi.



Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont abordé la situation actuelle du pays et ont dénoncé la guerre de prédation subie par la RDC en raison de ses richesses. Le président Tshisekedi a accusé le Rwanda d'agression, sous le couvert de son mouvement armé, le M23, qui a causé la violence dans une partie du territoire congolais.



Il a également souligné la sécurité comme le principal défi pour le gouvernement. De son côté, le pape François a comparé la RDC à un diamant mais a également dénoncé le « colonialisme économique » qui empêche le pays de profiter de ses immenses ressources.



François a appelé le monde à retirer ses mains de la RDC et de l'Afrique en général, et a insisté sur le fait que le continent mérite le respect et l'attention. Le pape François a conclu son intervention en appelant à mettre fin à l'exploitation et à la dévaluation de l'Afrique, affirmant que celle-ci n'est ni une mine à exploiter, ni une terre à dévaluer.