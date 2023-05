Le parti Tchad Uni critique la CONOREC et appelle à des actions concrètes pour le pays

Face aux journalistes, le président du parti Tchad Uni, Mahamat Zene Cherif, a déclaré que son parti ne se reconnaissait pas dans le dialogue national inclusif ni dans la composition de la CONOREC. Il a appelé les partenaires du Tchad à conjuguer leurs efforts pour un dialogue national inclusif et sincère en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour y parvenir, il faudrait des élections libres et transparentes pour résoudre la crise politique actuelle.



En réponse aux questions des journalistes sur la situation d'insécurité, la pénurie de carburant et la cherté de la vie, le président du parti Tchad Uni a déclaré que le président de transition devrait répondre aux préoccupations de la population plutôt que de faire des voyages inutiles à l'intérieur du pays.



Selon lui, les Tchadiens n'ont pas besoin de voyages folkloriques du président, mais ils ont besoin d'actions concrètes pour résoudre les problèmes quotidiens de la population qui vit dans une précarité extrême.



Le président du parti Tchad Uni a ajouté que la cherté de la vie touche aujourd'hui 90 % de la population tchadienne, ce qui est dû à l'augmentation des tarifs douaniers, poussant les commerçants à augmenter les prix des produits sur les marchés.



Concernant la crise du carburant que traverse le pays, il a souligné que depuis l'avènement de l'ère pétrolière, le gouvernement devrait construire des dépôts de stockage des produits pétroliers pour faire face à une éventuelle crise.



Lors de cette conférence de presse, le président du parti Tchad Uni, Mahamat Zene Cherif, a demandé à ses membres du parti d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de la tuerie de Goré.