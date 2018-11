Le personnel de Ecobank apporte une aide bénévole et recueille des fonds pour les orphelinats à l’occas ion de la 6e édition de la Journée Ecobank

Les employés et la direction de Ecobank (Ecobank.com), dans chacun des 33 pays où est présente la banque panafricaine, ont une fois de plus montré leur engagement envers les communautés au sein desquelles la banque opère, en consacrant une journée de leur temps libre à participer à des activités bénévoles et à la collecte de […]

Les employés et la direction de Ecobank (Ecobank.com), dans chacun des 33 pays où est présente la banque panafricaine, ont une fois de plus montré leur engagemen...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...