Le pouvoir nigérien dépêche une délégation en Guinée

Pour le chef de la délégation nigérienne, cet acte vient renforcer davantage les liens d’amitié et de coopération entre les peuples guinéen et nigérien, rapporte la Présidence guinéenne.



Le général Barmou a mis la rencontre à profit pour rappeler les raisons profondes et patriotiques qui ont conduit à la prise du pouvoir le 26 juillet dernier. Il a enfin félicité et demandé au président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, de continuer à poursuivre ses efforts dans le cadre du panafricanisme, de la mise en commun des efforts, pour assurer une meilleure sécurité et une sauvegarde des valeurs patriotiques africaines.



Tout en souhaitant la bienvenue en Guinée à la délégation nigérienne, le chef de l’État a rappelé son attachement aux valeurs du panafricanisme, à la quête et à la coordination des efforts pour la recherche des voies ainsi que des moyens pacifiques qui conduisent à l’épanouissement des peuples africains.



Le président Mamadi Doumbouya a réaffirmé l’engagement de son gouvernement, à l’instar de ceux du Mali et du Burkina Faso, à privilégier le dialogue comme solution aux problèmes qui se posent entre les États de la CEDEAO, tout en les rassurant du soutien de la République de Guinée.