Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le président Akufo-Addo de la République du Ghana

Dans le cadre de la conférence Women Deliver 2019, le premier ministre Trudeau a rencontré le président du Ghana, Akufo-Addo. Les deux dirigeants ont discuté de leur volonté commune de faire avancer l’égalité des genres et de l’importance d’investir dans les organisations citoyennes. Évoquant l’activité qu’ils ont coprésidé l’année dernière lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, ils ont discuté de leurs efforts collectifs visant à promouvoir les progrès concernant l’emploi chez les jeunes. Les deux dirigeants ont souligné qu’ils attendent avec impatience le Dialogue de haut niveau sur le financement du développement que le Canada et le Ghana accueilleront conjointement plus tard cette année aux Nations Unies.

Le premier ministre Trudeau et le président Akufo-Addo ont salué la collaboration entre les deux pays en matière de paix et de sécurité, notamment à l’appui de l’initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix. Le premier ministre a insisté sur l’importance des droits des communautés LGBTQ2+ et a offert son soutien pour aider le président à réaliser sa vision d’un Ghana au‑delà du sida. Le premier ministre et le président ont convenu de rester en étroite collaboration afin d’explorer de futurs domaines de collaboration.

