Le président Al-Sisi reçoit le SG de l’OCI au Palais présidentiel

Le Président Abdel Fattah Al-Sisi, Président de la République arabe d’Egypte, a reçu, mardi, 7 décembre 2021, au Palais présidentiel Al-Ittihadiya, Hissein Brahim Taha, Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique.



Au cours de la rencontre, Le Président Al-Sisi a félicité M. Hissein Brahim Taha pour sa prise de fonction en tant que Secrétaire général de l’Organisation depuis le mois de novembre 2021 et l’a rassuré de son appui, avant d’insister sur l’importance particulière que l’Egypte attache au renforcement de l’action islamique commune et à la dynamisation des mécanismes de travail de l’Organisation dans tous les domaines.



Le Président égyptien a, également, souligné l’impératif qu’il y a à ce que les pays membres s’accordent sur les questions majeures de l’Organisation, réaffirmant que la Palestine est une cause centrale et fondamentale. Il a, aussi, mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts en faveur de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, et de l’ancrage de la sécurité, de la stabilité et du développement dans la région.



Pour sa part, le Secrétaire Général a remercié le Président Al-Sisi pour l’opportunité qu’il lui a offerte de le rencontrer et s’est félicité du rôle agissant de l’Egypte dans le soutien à l’Organisation et à ses programmes. Il a, d’autre part, réitéré la détermination à impulser les mécanismes d’action du Secrétariat Général et à en conforter le rôle au service des Etats membres, ainsi qu’à relever les divers défis auxquels ils se trouvent confrontés.



La rencontre s’est déroulée en présence du Directeur de Cabinet du Secrétaire Général, Dr. Mahamat Adoum Koulbou et du Conseiller du SG, Dr. Abdalla Altayer.