Le président Idriss Déby appelle la communauté internationale à aider le Soudan

Il ajoute que "le Tchad qui a une communauté de destin avec le Soudan sera debout, comme à l’accoutumée, pour soutenir le peuple frère".



Idriss Déby exhorte la Force Mixte Tchad-Soudan à poursuivre sans relâche sa mission en vue assurer la sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la prévention de tout acte visant à remettre en cause la paix et la quiétude chèrement acquises.



Il souhaite désormais que toutes les factions en conflit au Soudan se retrouvent autour d’une table "en vue de discuter sereinement, sincèrement et fraternellement de l’avenir de leur pays".