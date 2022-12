Le président Mahamat Idriss Deby se rend à Washington pour le sommet Afrique/États-Unis

Sur invitation du Président américain, JOSEPH BIDEN, le Chef de l’Etat participera, du 13 au 15 décembre 2022, aux travaux du sommet États-Unis-Afrique des leaders consacré au Partenariat sur l’Agenda 2063, l’approfondissement du multilatéralisme avec l’Afrique et la promotion de la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes de sécurité alimentaire. Outre les travaux du sommet, le Président de Transition aura des rencontres bilatérales avec des partenaires du Tchad dont les institutions de Bretton Woods.



Le Président de la République a été salué à son départ à l’aéroport international Hassan Djamous, par le Premier Ministre de Transition, M. SALEH KEBZABO, quelques membres du Gouvernement, le Chef d’Etat-major Particulier, le Secrétaire Général Adjoint de la Présidence, le Directeur de Cabinet Civil Adjoint et le Maire de la ville de N’Djaména.