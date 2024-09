INTERNATIONAL Le président de la COP28 appelle toutes les parties à mettre en place des plans d'action climatique « transformationnels »

Alwihda Info | Par COP28 - 27 Septembre 2024



Soulignant que les contributions déterminées au niveau national (CDN) devraient être considérées comme une opportunité de croissance socio-économique, le président de la COP28, le Dr Sultan Al Jaber, a appelé aujourd'hui les Parties à publier une troisième série de CDN qui « répondent à l'urgence du moment » et représentent un « plan de réponse complet » au Consensus des Émirats arabes unis.

Les parties devraient considérer leurs CDN « non pas comme un fardeau mais comme des plateformes pour de nouveaux flux de croissance, des emplois verts et un avenir propre », a déclaré le président de la COP28 lors d'un événement de haut niveau de la troïka des présidences de la COP, qui s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.



« Le consensus des Émirats arabes unis nous a présenté un plan de transformation : nous devons maintenant agir en conséquence », a déclaré Dr Al Jaber lors de la conférence de la troïka des présidences de la COP intitulée 'Roadmap to Mission 1.5: NDC 3.0' (Feuille de route pour la mission 1,5 : CDN 3.0). La troïka des présidences de la COP, une collaboration sans précédent entre les présidences de la COP des Émirats arabes unis, de l'Azerbaïdjan et du Brésil, est principalement axée sur la stimulation du « plus haut niveau d'ambition » dans le prochain cycle de CDN, a avancé Dr Al Jaber.



Alors que les Parties doivent soumettre leur prochaine série de CDN d'ici février 2025, leur soumission anticipée permettrait de créer une dynamique, a ajouté Dr Al Jaber, annonçant que les Émirats arabes unis soumettraient leur troisième CDN avant la COP29, qui se tiendra en Azerbaïdjan du 11 au 22 novembre.



« Permettez-moi de saisir cette occasion pour appeler toutes les parties à agir rapidement et à proposer des signaux concrets sur leurs CDN d'ici la COP29 ou avant, afin de créer une dynamique au cours de cette décennie d'action cruciale », a déclaré le président de la COP28. « Mettons en place des CDN transformationnelles soutenues par des investissements sérieux pour remplir le mandat du Consensus des Émirats arabes unis, et ouvrons une nouvelle ère de croissance socio-économique durable qui permette d'atteindre bientôt l'objectif de 1,5 °C, de faire progresser la prospérité et de ne laisser personne de côté ».



La CDN des Émirats arabes unis « couvrira tous les gaz à effet de serre et tous les secteurs de l'économie, y compris l'énergie, l'industrie, les transports et les déchets », a-t-il ajouté. « Elle s'appuiera sur les dernières technologies, notamment l'IA, pour favoriser la décarbonisation et renforcer la résilience adaptative en transformant l'alimentation, la santé et les systèmes d'alerte précoce. Elle soutiendra tous les efforts à l'aide d'un cadre juridique solide qui rendra chaque secteur responsable de la réalisation d'objectifs spécifiques assortis de délais ».



Dans un appel à toutes les parties, Dr Al Jaber a affirmé que si la prochaine série de CDN était bien menée, elle pourra « tirer parti » des trois mégatendances mondiales que sont la transition énergétique, l'essor de l'IA et l'expansion des marchés émergents et des pays du Sud.



Il a avancé que les Émirats arabes unis avaient joué un rôle de premier plan dans la diversification de leur bouquet énergétique, ayant déjà plus que doublé leur capacité en matière d'énergies renouvelables depuis 2019 et étant en bonne voie pour la tripler d'ici à 2030.



Dr Al Jaber a également mis en avant les progrès réalisés par la Charte de décarbonisation du pétrole et du gaz (OGDC) depuis la COP28, qui compte désormais 54 membres, couvrant 43 % de la production mondiale de pétrole. Pour les pays qui cherchent à encourager les secteurs industriels dans leurs CDN, l'OGDC montre comment un « engagement inclusif » peut conduire à des « résultats significatifs », a-t-il déclaré.



Le président de la COP28 a souligné l'importance de trouver un consensus sur un nouvel objectif collectif quantifié (NCQG) en matière de financement lors de la COP29, afin de s'assurer que les fonds vont là où ils sont le plus nécessaires.



Dans le cadre de la mission de la troïka visant à accroître l'ambition pour le prochain cycle de CDN, la troïka des présidences de la COP a lancé une série de Majlis sur l'action et l'ambition, réunissant les pays lors d'événements tels que le dialogue sur le climat de Petersberg en Allemagne et la réunion ministérielle sur l'action climatique à Wuhan, en Chine.





