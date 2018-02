Le président du Groupe de la Banque mondiale se rend au Sénégal

DAKAR, 31 janvier 2018 – Le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim est attendu demain à Dakar pour une visite officielle de trois jours entreprise conjointement avec celle du président de la République française Emmanuel Macron. Ce voyage, qui s’inscrit dans la continuité du One Planet Summit coorganisé par la France et le Groupe de la Banque mondiale à Paris au mois de décembre 2017, traduit la volonté de poursuivre une action commune en faveur de l’adaptation au changement climatique. MM. Macron et Kim accompagneront notamment le président de la République du Sénégal Macky Sall, à Saint-Louis, ville historique aujourd’hui menacée par l’érosion côtière.



« Je tiens à saluer le leadership du gouvernement sénégalais dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré le président du Groupe de la Banque mondiale Jim Yong Kim. Je me réjouis de pouvoir me rendre à Saint-Louis, où les efforts déployés pour stopper l’érosion côtière donnent un parfait exemple de la manière dont les autorités peuvent collaborer avec la communauté internationale pour engager une action collective dans la région. Le Groupe de la Banque mondiale est déterminé à aider le Sénégal, l’Afrique de l’Ouest et, plus généralement, l’ensemble des pays du monde à faire face aux conséquences du changement climatique. »



Durant son séjour au Sénégal, Jim Yong Kim s’entretiendra avec le président sénégalais ainsi qu’avec le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Outre ces rencontres bilatérales, il participera à un événement de haut niveau sur les enjeux de l’éducation dans le monde.



Le président du Groupe de la Banque mondiale réaffirmera l’attachement de l’institution à une coopération solide avec le Sénégal ainsi qu’avec la France en faveur du développement de l’Afrique.



Il sollicitera par ailleurs l’impulsion des autorités sénégalaises afin d’améliorer les résultats du système éducatif et de donner à tous la possibilité d’accéder à une éducation de qualité. « Le capital humain joue un rôle déterminant pour assurer une croissance soutenue à long terme et une élévation des niveaux de vie, a souligné Jim Yong Kim. Grâce à des changements porteurs de transformation dans le domaine de l’éducation, les Sénégalais pourront exploiter tout le potentiel des mutations technologiques et entrer de plain-pied dans l’économie du XXIe siècle. »