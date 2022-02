Le président sénégalais Macky Sall prend la tête de l'Union africaine

Le chef de l’État a pris officiellement, en ce jour, la présidence tournante de l’Union africaine (UA) pour la période 2022-2023, à l’occasion du 35ème sommet ouvert aujourd’hui à Addis-Abeba, en Éthiopie.



À la fin de sa mandature à la tête de l'UA, le Président Tshisekedi plébiscité champion de la masculinité positive pour son combat au profit de la promotion du genre et de la lutte contre les violences faites aux femmes.



Le Président de la République démocratique du Congo a terminé son mandat dédié à la culture et au patrimoine africain. Ce qui ne l'a pas empêché, durant celui-ci, de se consacrer aux autres dossiers chauds du moment liés notamment à la santé, covid 19 oblige, aux conflits sur le Continent, au climat, à la promotion du genre, de la jeunesse, à la culture proprement dite ainsi qu'aux questions économiques et sécuritaires.



C'est assis sur sa chaire que le président Félix Tshisekedi a ouvert la session ordinaire de la 35è assemblée générale de l'Union africaine. Ensuite, il a procédé à la passation du bâton à son successeur, en la personne de Macky Sall, le Président sénégalais à qui il a remis les attributs de sa présidence pour l'exercice 2022-2023.



Juste après avoir laissé sa place à son successeur, le président Tshisekedi a tenu à souligner l'une des grandes réussites de sa mandature, en l'occurrence, la création du Grand Prix panafricain de littérature, en attribuant, séance tenante, le prix à la première lauréate qu'est madame Lewat, d'origine camerounaise.



Une fois installé dans son siège de président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall a adressé ses premiers mots de remerciement à son prédécesseur pour l'œuvre accomplie et demandé à la plénière de le plébisciter Champion de la masculinité positive, pour souligner son engagement sans faille, en faveur de la lutte qu'il mène contre les violences faites aux femmes et aux filles, sous les acclamations de toute l'Assemblée.