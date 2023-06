Le président zambien remercie la Chine et la France pour la restructuration de la dette

"Au nom des habitants de la Zambie, je tiens à vous remercier pour l'accomplissement qui a eu lieu hier. Au moment du sommet, nous avons restructuré la dette de la Zambie. Merci à la Chine et à la France, qui ont dirigé le mécanisme du G20, merci à l'Afrique du Sud, qui a été vice-président de ce processus", a-t-il déclaré.



En 2020, la Zambie est devenue le premier pays africain à signaler un défaut en raison de sa dette extérieure. La dette totale de la Zambie est estimée à 32,8 milliards de dollars, dont 18,6 milliards de dollars de créanciers étrangers, selon le ministère des Finances du pays.



Pour rappel, une source du gouvernement français avait indiqué à l'AFP qu'un accord de restructuration de la dette de 6,3 milliards de dollars avait été conclu. Plus de 4 milliards ont été fournis par la Chine. Une partie de la dette extérieure de la Zambie appartient également au FMI, à la Banque mondiale et aux banques multilatérales de développement et ne peut être restructurée.