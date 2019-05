Le programme satellitaire KONNECT d’Eutelsat s’équipe de ses infrastructures sol

PARIS, France - General Dynamics SATCOM Technologies a été sélectionné pour fournir sept antennes; Hughes Network Systems a été choisi pour le système de réseau sol



Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce avoir choisi les fournisseurs des infrastructures sol destinées à opérer son futur satellite KONNECT et les services de haut débit qui y sont associés : General Dynamics SATCOM Technologies a été sélectionné pour offrir et déployer sept antennes, tandis que Hughes Network Systems (HUGHES) a été choisi pour fournir son système de réseau sol JUPITER™.



Doté de 75 Gbps de capacité, KONNECT est un satellite multifaisceaux de nouvelle génération dont le lancement est prévu en fin d’année. Ce satellite tout-électrique permettra, à l’issue de sa mise en service courant 2020, de desservir à grande échelle le marché de l'Internet haut débit sur l’Europe de l’Ouest et l’Afrique.



Assurant performance, rapidité de déploiement et maîtrise des coûts, la solution de General Dynamics SATCOM Technologies choisie par Eutelsat consiste en sept antennes de 9 mètres permettant l’échange du trafic entre le satellite et son système de réseau sol.



Partenaire de longue date d’Eutelsat et référence mondiale dans les réseaux et services de haut débit par satellite, Hughes fournira de son côté sa plateforme Jupiter pour le système de réseau sol de KONNECT. La solution offerte par Hughes comprendra les équipements baseband et les terminaux utilisateurs de KONNECT.



Yohann Leroy, Directeur général délégué et Directeur technique d’Eutelsat, a déclaré : « Les infrastructures sol étaient le dernier maillon manquant à notre programme satellitaire KONNECT et cela est désormais en bonne voie grâce aux commandes passées auprès de Hughes Network Systems et General Dynamics SATCOM Technologies, deux partenaires de confiance, références dans leur domaine respectif. Le satellite, qui vient d’achever sa construction et débute actuellement une phase de tests, va ainsi bénéficier d’infrastructures au sol comme en orbite de haute performance, présentant un rapport coût-efficacité avantageux, permettant d’offrir des services compétitifs à nos clients. »