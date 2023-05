Le projet RAAC offre des bourses de voyage aux artistes de l'Afrique centrale

Lors d'un point de presse tenu le 13 mai 2023, Nguinambaye Ndoua Manassé, coordinateur de la cartographie du volet trajets et circuits terrestres, a expliqué que les artistes d'Afrique centrale, contrairement à leurs homologues d'Afrique de l'Ouest, ont l'habitude de voyager par voie aérienne et que les coûts des billets d'avion sont prohibitifs, ce qui entrave l'organisation de tournées. C'est pourquoi le projet RAAC a été lancé.



Le projet vise à réaliser une cartographie en deux volets : le premier pour répertorier et rendre visible les acteurs culturels de l'Afrique centrale, le second pour proposer des circuits routiers avec des informations sur les trajets, afin d'encourager les artistes et les autres professionnels à utiliser la route comme moyen d'accès pour une diffusion plus large de leurs œuvres dans la sous-région.



Les candidats éligibles sont des structures culturelles ou artistiques ayant au moins deux ans d'expérience dans la pratique artistique, disposant d'un produit artistique pour une tournée d'au moins trois dates dans trois espaces culturels différents d'au moins deux pays d'Afrique centrale, ayant des lettres d'invitation ou des contrats prouvant une programmation bien organisée dans chacun des espaces de diffusion mentionnant la prise en charge de l'invitant. Les professionnels indépendants du secteur culturel ayant au moins trois ans d'expérience dans un métier de la culture et ayant un projet d'échanges ou de collaborations artistiques dans au moins deux pays d'Afrique centrale sont également éligibles. Les candidats doivent également avoir une connaissance du circuit routier choisi, et la tournée doit être réalisée sans interruption.



La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 16 mai 2023.