Le projet d’agriculture émergente uMsinga investit dans des solutions à haute technologie qui bénéficieront aux coopératives agricoles locales dirigées par des femmes

Il y a six mois, Bahle Zondo, philanthrope et entrepreneur, fondateur et président de la Fondation Bahle Zondo,entrait dans les locaux d’AGCO Africa (www.AGCOcorp.com) en annonçant son intention de créer une agro-entreprise performante dans sa communauté de Msinga. Il a tout de suite ajouté qu’il ne connaissait rien à l’agriculture. La société AGCO, «Your Agriculture Company» (NYSE:AGCO), est bien placée pour être le moteur du développement d’une industrie agricole durable et prospère sur tout le continent. Bahle Zondo venait d’entrer chez un partenaire stratégique en matière d’autonomisation des agriculteurs des pays émergents et de réalisation de la sécurité alimentaire en Afrique. Le mercredi 29 mai 2019, la Fondation a franchi une étape décisive en termes d’intensification des opérations par la mécanisation lors de la cérémonie de remise d’un tracteur Massey Ferguson MF 5710 à l’un de ses sites de production agricole de Mkhuzeni (Msinga). Pour M. Zondo, tout a commencé par une manifestation rassemblant une cinquantaine de femmes devant l’école primaire locale. «Ces femmes disaient que le programme d’alimentation scolaire devait être accompagné d’un plus grand nombre d’offres d’emploi», explique M. Zondo, toujours soucieux de trouver des solutions pour cette communauté. «Or, il était impossible que toutes ces femmes soient employées par l’école.» Il lui fallait trouver une alternative qui utiliserait leurs compétences, restaurerait leur dignité et leur donnerait les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Avec un fonds d’amorçage de 1,2 million de rands, M. Zondo a créé le projet agricole uMsinga en fusionnant 3 coopératives informelles en une entité qui a été dotée de terres communautaires, avec des parcelles variant de 2 à 50 hectares. M. Zondo était certain de trouver des opportunités économiques pour ces femmes si seulement il pouvait avoir accès aux conseils, au matériel et à la formation appropriés. Sur la base d’une analyse des sols et de visites sur site effectuées par l’équipe AGCO, ainsi que par Drakensburg Agricultural Services (DAS) - un concessionnaire Massey Ferguson de la région - il a été conseillé à M. Zondo d’acquérir le modèle MF 5710, réputé pour sa facilité d’utilisation et sa fiabilité. La série MF 5700 est disponible en 3 modèles : 5708, 5709, 5710 avec des motorisations de 92 ch. à 102 ch. (61 - 76 kW). Propulsés par des moteurs 4 cylindres, les modèles de la série sont disponibles avec des essieux à 2 et 4 roues motrices. «Pas d’agriculteurs, pas de nation!», a déclaré Nuradin Osman, vice-président et directeur général d’AGCO Africa, lors de la cérémonie de remise du tracteur. AGCO sait que l’avenir de l’agriculture en Afrique repose principalement sur les petits agriculteurs et la classe moyenne émergente. Nous avons une mission de développement stratégique: autonomiser les agriculteurs africains.» Le tracteur a été remis par Leon Rohrs, directeur général de DAS. Étant lui-même agriculteur, M. Rohrs connaît personnellement les besoins des agriculteurs locaux et les défis auxquels ils sont confrontés; c’est grâce à ses efforts qu’AGCO a gagné, en moins de dix ans, une part de marché de 28,2% dans le nord de la région du KwaZulu-Natal. NDuna Zuma et NDuna Ntuli, représentantes du chef local, Inkosi Majozi, ont assisté à la cérémonie de remise du tracteur. D’autres entreprises AGCO, comme GSI, responsable des installations de stockage de céréales; Sparrex, fournisseur de pièces de rechange et d’accessoires certifiés AGCO; ainsi que BHBW – une société du groupe Barloworld BayWa – distributrice d’AGCO en Afrique du Sud, étaient également représentées à l’événement. La nouvelle s’étant rapidement répandue dans la communauté, la manifestation est vite devenue une convention des tracteurs Massey Ferguson, avec des propriétaires locaux de modèles vintage venus présenter leurs précieux engins, et l’équipe AGCO et ses partenaires s’empressant de leur fournir des conseils en matière de pièces de rechange, d’équipements et de modifications. «Le fait que le directeur général de DAS et le vice-président et directeur général d’AGCO Africa se rendent dans notre village de Msinga pour remettre ce tracteur prouve leur engagement passionné en faveur du succès des agriculteurs, qu’ils soient émergents ou bien établis», a conclu M. Zondo en remerciant tous les participants à la cérémonie. AGCO et DAS, qui ont pris ce projet sous leur aile, fourniront des conseils et un mentorat en pratiques agricoles, un appui technique, un suivi permanent des produits, ainsi qu’un lien entre le projet uMsinga Farming et les services de soutien au sein du secteur. Distribué par APO Group pour AGCO Corporation. Contact de presse:

