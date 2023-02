Le stade de Marrakech homologué par la CAF et FIFA, conformément au standard international

Le Grand Stade de Marrakech, qui peut accueillir jusqu'à 45 000 personnes, a accueilli plus de 900 événements depuis son ouverture en 2011, y compris 35 événements internationaux. Grâce à sa modularité et à ses divers équipements, ce stade est destiné à accueillir des matchs de football, des concerts de musique, des séminaires, des événements d'entreprises et de nombreuses autres manifestations. Le directeur du stade de Marrakech, Rachid Naifi, a déclaré que le stade répondait parfaitement aux normes internationales homologuées par la CAF et la FIFA.



Le Maroc a développé au fil des ans des infrastructures footballistiques de qualité, avec des stades, des terrains d'entraînement, des infrastructures hôtelières pour accueillir les équipes et les supporters, des télécommunications en constante évolution, des routes et autoroutes ainsi que des trains reliant les différents sites de la compétition. Le conseiller du président de la Fédération marocaine de football, Omar Khyari, se dit satisfait de la qualité du stade de Marrakech et du fait que le Maroc possède 5 autres stades homologués par la CAF et la FIFA.