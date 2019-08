Le trafic de passagers à l’aéroport de Lomé en hausse de 6,7% au premier trimestre 2019

Lomé - L’Aéroport international Gnassingbé Eyadema (AIGE) de Lomé a réalisé au premier trimestre 2019 des résultats en hausse en terme de trafic de passagers.



Selon les données cumulées et publiées le mercredi 21 août par la Société Aéroportuaire de Lomé Tokoin (SALT), l’AIGE a connu une hausse de 6,7% du trafic total de passagers par rapport à la même période un an plutôt. Le trafic global de passagers est estimé du début janvier à fin mai 2019, à 150.661 arrivées, contre 133.016 en mai 2018.



De même, la principale plateforme aéroportuaire du Togo engrange 95.279 départs pour ces cinq (05) premiers mois, contre 88.403 l’année précédente. Soit des progressions de 13,3% et 7,8% respectivement d’une année à l’autre, sur cette période, souligne la SALT.



En ce qui concerne les aéronefs, le nombre de mouvements au premier semestre 2019 enregistrés à l’AIGE se chiffre à 2.874 contre 2.561 à la même période en 2018. Soit une augmentation en glissement annuel de 12,2%.



Par contre, l’institution dirigée par le Col Gnama Latta indique que le trafic de marchandises (le fret aérien) a légèrement baissé au cours de la même période, avec une diminution des résultats cumulés en variation annuelle de 2,3 points de pourcentage.



Avec l’inauguration de la nouvelle aérogare en 2016, l’Aéroport international de Lomé vise les 2 millions de passagers d’ici quelques années et peut compter sur l’essor du trafic aérien vers Lomé.



La création de la compagnie Asky au Togo, il y a 9 ans sera incontestablement un accélérateur dans le trafic de passagers. En outre, Ethiopian Airlines utilise le hub de Lomé pour ses liaisons internationales vers le Brésil et les Etats-Unis.