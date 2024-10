Le volontariat français au cœur de la Francophonie, célébré au Tchad

Le 11 octobre 2024, le Tchad a célébré hier la 13ème édition de la Journée du Volontariat Français, placée cette année sous le signe de la Francophonie. Cet événement, qui a rassemblé de nombreux acteurs de la société civile, des autorités gouvernementales et des représentants de la coopération française, a été l’occasion de mettre en lumière l’engagement des jeunes volontaires dans la promotion de la langue française et des valeurs de solidarité.



Organisée au sein du campus de médecine de l'Université de N'djamena, cette journée a été marquée par des échanges fructueux autour du thème : « Le volontariat comme vecteur de promotion de la Francophonie ». Des tables rondes, des ateliers et des témoignages ont permis de valoriser les actions des volontaires français et tchadiens qui œuvrent au quotidien pour renforcer les liens entre les deux pays et promouvoir la culture francophone.



David Doudjim Beoungar, secrétaire général du Ministère des Affaires Étrangères, a souligné l’importance de cette coopération entre la France et le Tchad, soulignant le rôle crucial des volontaires dans le développement des échanges culturels et éducatifs.



Le choix du thème de la Francophonie n’est pas anodin. Il s’inscrit dans un contexte marqué par la tenue du sommet de la Francophonie en France début octobre. Cette journée a ainsi été l’occasion de rappeler l’importance de la langue française comme vecteur de dialogue, de compréhension mutuelle et de développement.



Les volontaires, en tant qu’ambassadeurs de la Francophonie, jouent un rôle essentiel dans la transmission des valeurs et des savoirs. Leurs actions contribuent à renforcer les liens entre les peuples et à promouvoir une citoyenneté mondiale.